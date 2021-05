Clermont-Ferrand : l'extension des terrasses gratuite jusqu'au 30 juin

Comme lors du premier déconfinement de juin 2020, la ville de Clermont-Ferrand fait un geste pour ses restaurateurs et cafetiers, autorisés à étendre leurs terrasses sur le domaine public. Une extension gratuite jusqu'au 30 juin. "Il y a 385 terrasses à Clermont-Ferrand", détaille Didier Muller, adjoint au maire de Clermont-Ferrand en charge du commerce, "il y a à peu près 110 restaurateurs et cafetiers qui vont augmenter leurs terrasses."

Pour les finances de la ville, cette exonération des droits de terrasse supplémentaire représente un manque à gagner de 400 000 euros. "Nous avons aussi donné 150 000 euros à l'association Clermont Commerce pour les chèques cadeaux", opération pour inciter les Clermontois à consommer dans les commerces de la ville et qui est prolongée jusqu'au 20 juin.

10% des commerces condamnés ?

Les boutiques dites "non-essentielles" rouvrent aussi et "peuvent se mettre au devant de leur porte, il n'y aura pas de demande de patente", ajoute l'élu. Malgré tout, Didier Muller reconnaît qu'un an et demi de pandémie et de restrictions laisseront des traces. "On pense que 10% de commerces ne pourront pas rouvrir une fois que les aides auront disparu."