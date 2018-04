Ce lundi 16 avril, le controversé projet de loi Asile et Immigration entre en débat à l'Assemblée. A Clermont-Ferrand et dans 40 villes en France, les militants de la Cimade se mobilisent contre celui-ci. Ils souhaitent le retrait du projet de loi.

Clermont-Ferrand, France

La loi nous paraît tellement négative et inquiétante que nous souhaitons son retrait pur et simple. - Pierre Saint-Amans, président du groupe local de la Cimade

La Cimade, association qui défend les droits des personnes réfugiées et migrantes, se mobilisait aujourd'hui partout en France contre le projet de loi Asile et Immigration porté par le Ministre de l'Intérieur Gérard Collomb. L'association tient régulièrement des permanences sur Clermont-Ferrand à destination des personnes migrantes, afin de les aider dans leurs démarches administratives, donne des cours de français et sensibilise la population sur la question des migrations.

Parmi les mesures qui inquiètent l'association dans la loi à l'étude : la réduction des délais de recours pour les demandes d'asile, la rétention des mineurs ou encore la banalisation de la visio-conférence dans de nombreuses procédures.

L'association @cimade63 proteste contre la loi Asile & Immigration devant la permanence de Valérie Thomas, députée LREM à Clermont-Ferrand. Les débats sur le projet de loi démarrent aujourd'hui à l'Assemblée. pic.twitter.com/m6WQv9H4rw — France Bleu Pays d'Auvergne (@FBAuvergne) April 16, 2018

Opération devant la permanence de la députée Valérie Thomas

Les militants de la Cimade 63 se sont rendus devant la permanence de Valérie Thomas (députée LREM de la 1ère circonscription du Puy-de-Dôme). Pour symboliser leur action, ils ont brandi des pancartes du "Code de la Honte". Un code créé par l'association pour dénoncer les mesures prévues par le projet de loi Asile et Immigration.

Le "Code de la Honte" © Radio France - François Rauzy

Les militants ont été reçus par Sylvain Gony, l'attaché parlementaire de Valérie Thomas. Ils ont pu lui remettre un dossier sur le projet de loi et échanger 45 minutes autour de celui-ci. Même si des divergences de fond existent, le dialogue a été "cordial" et "ouvert" selon Pierre Saint-Amans. A noter que la députée avait déjà reçu l'association par le passé pour discuter du projet.