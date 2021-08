Clermont-Ferrand : la densification en question dans la petite rue de Tardières

C'est un problème qui se pose de plus en plus dans Clermont-Ferrand et dans beaucoup de villes. Les constructions se multiplient et les riverains se sentent dépourvus face à des règles d'urbanisme jugées trop souples.

Le permis de construire porte le numéro 063 113 20 G068. Il a été accordé le 8 avril dernier. Un permis déposé par un promoteur immobilier qui porte plusieurs projets dans la partie Ouest de Clermont-Ferrand. L'immeuble doit être construit dans une petite parcelle occupée actuellement par une maison qui sera détruite. 5 étages et 19 logements entre la rue neuve de Tardières et la petite rue de Tardières, en haut de l'avenue Bergougnan (à hauteur de l'église Notre Dame de la Route).

Un immeuble de 5 étages a été construit récemment de l'autre côté de la rue, au sud, et les riverains ont recensé de nombreuses réalisations ou projets à venir dans un périmètre limité. Plusieurs d'entre eux ont formé un collectif et envoyé des recours gracieux en mairie, sans réponse pour le moment. Ils étudient la possibilité d'un recours au tribunal administratif.

Trop haut, trop gros, trop de circulation

Car pour eux, ce projet est difficilement acceptable. Ils ont donc recensé ses défauts et ils en ont trouvé beaucoup. Le premier est sa hauteur. L'immeuble fera 18,3 mètres de haut alors que la hauteur prévue dans le PLU est de 16 mètres pour ce quartier. Une hauteur supérieure rendue possible par l'installation d'une canopée, une sorte de végétalisation de l'immeuble. Pour les riverains, il s'agit d'une astuce offerte aux promoteurs alors que rien ne permet d'assurer la pérennité de cette canopée.

Autre problème: l'étroitesse de la petite rue de Tardières. Elle ne dépasse pas trois mètres de large et l'entrée d'un parking est pourtant prévu de ce côté. Ce qui imposait une manœuvre délicate pour rentrer ou sortir. Démonstration faite lors d'une visite des services municipaux. Les riverains se sont d'ailleurs étonnés que l'architecte conseil de la ville ne soit jamais venu sur place auparavant, ce qui lui aurait permis de constater de visu le problème. Le permis de construire a donc été modifié pour permettre aux véhicules de passer mais le parking a été réduit de 9 à 7 places. Avec les 10 places accessibles par l'autre rue, il n'y a donc plus que 17 stationnements pour 19 logements.

Rien d'illégal mais qui risque de poser problème. C'est un autre problème pointé par les riverains pour qui les constructions des dernières années ont déjà apporté un flot de véhicules supplémentaires sans plus de places de parking dans les rues. Des voitures en plus et une circulation dans une petite rue où passent de nombreux enfants qui vont à l'école Jean Zay. Sans compter que le projet Inspire prévoit de que l'avenue Bergougnan sera réservée aux seuls bus dans le sens de la descente, ce qui risque de bouleverser la circulation dans le quartier.

Une densification assumée par la municipalité

Pour la municipalité clermontoise, la nouvelle desserte des bus doit favoriser l'utilisation des transports en comment et permettre de faire disparaître une partie de la circulation. Un choix assumé même s'il faudra du temps pour que tout se mette en place. Tout comme la densification. Clermont veut accueillir de nouveaux habitants mais il n'est plus question que la ville s'étende et prenne des terres cultivées, il faut donc construire dans la ville.

Encore faut-il trouver le bon équilibre selon les riverains de la rue de Tardières. Ils aimeraient que soit protégé le triangle vert constitué par l'avenue du Limousin, la rue de Barante et la rue de Tardières. Il existe encore de nombreux jardins dans ce secteur où les écureuils peuvent s'amuser. Une problématique qui est loin d'être unique; elle existe dans de nombreux quartiers où les promoteurs immobiliers rivalisent de projets.