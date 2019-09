Clermont-Ferrand : la fontaine d'Amboise fait peau neuve

Clermont-Ferrand, France

La fontaine d'Amboise n'en est pas à sa première péripétie. Édifiée au XVIème siècle (1511-1515), elle a connu quatre emplacements différents : place de la Victoire, place Delille, sur le cours Sablon, puis place de la Poterne. Néanmoins, "il y avait urgence" à la rénover. "On était dans le domaine du médical", décrit, métaphoriquement, Olivier Bianchi, le maire de Clermont-Ferrand. C'est d'ailleurs la ville qui, en 2015, avait commandé un diagnostic préalable de ses fontaines publiques, et a découvert le piteux état de la fontaine d'Amboise. L'édile, justement, n'a pas voulu attendre que la situation soit irréversible pour agir sur le patrimoine local. "Au moment où les moyens des collectivités se réduisent, ne passons pas par pertes et profits notre patrimoine qui pourrait sembler être moins urgent ou utile que de nouveaux bâtiments ou services publics, comme une crèche ou un hôpital."

La fontaine était dans un état "extrêmement préoccupant"

Les travaux ont été conduits par quatre entreprises, et coordonnés par l'architecte en patrimoine Christian Laporte, qui a découvert la fontaine "très, très mal en point. Il y avait beaucoup de fuites dans les chambres hydrauliques sous la fontaine, l'état de pierre était extrêmement préoccupant, avec des fissures, des éclats, des encrassements, et une fontaine qui n'était plus étanche", énumère-t-il.

Les élus ont inauguré la fontaine rénovée © Radio France - Léo Corcos

Il a donc fallu nettoyer la fontaine de fond en comble, revoir son fonctionnement hydraulique, et travailler la pierre avec délicatesse. Il a même fallu démonter les sculptures pour les restaurer en atelier, et ré-assembler les pierres de la fontaine. "C'est un travail de haute technicité. Quand on en est à ce niveau de raffinement des décors, on ne peut pas se permettre de convoquer les méthodes traditionnelles, il faut aller plus loin, et il y a eu beaucoup de protocoles mis en place", explique Christian Laporte. Un vrai travail d'orfèvre, qui résonne avec l'épineuse question, actuelle, de la restauration de Notre-Dame de Paris.

"Toute la problématique d'intervention sur les monuments historiques, c'est : comment on restitue ou non des dispositions anciennes, jusqu'où on va dans la rénovation pour lui rendre l'état d'esprit de son époque. Pour Amboise, on a essayé de lui retrouver sa dignité d'origine, et de lui effacer ses stigmates de ses multiples déménagements. Il faudrait faire pareil pour Notre-Dame" - Christian Laporte, maître d'oeuvre et architecte

D'autres fontaines bientôt rénovées

Désormais, et afin qu'elle perdure encore 500 ans, la fontaine doit faire l'objet d'un entretien hebdomadaire, selon son architecte. "Nettoyer, enlever les déjections volatiles, les brindilles, les feuilles mortes. C'est un entretien permanent, sans cela on ne peut pas pérenniser un ouvrage tout juste restauré", détaille Christian Laporte.

D'autres fontaines seront bientôt rénovées : la fontaine du square du Moulin, la fontaine Urbain II, sur la place de la Victoire, et la fontaine place Delille. En outre, l'autre gros chantier de rénovation patrimonial clermontois sera celui de la basilique Notre-Dame du Port, avec des travaux en intérieur et en extérieur, afin qu'elle ne connaisse pas le même sort que sa cousine parisienne.