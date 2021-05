Clermont-Ferrand : la mairie renforce la piétonisation de la ville

Un système de contrôle renforcé est en cours d'installation dans le centre historique de Clermont-Ferrand. Des bornes et des totems dernière génération vont filtrer d'avantage l'accès des véhicules. Les voitures non autorisées n'auront plus le droit de circuler ni de stationner.

La rue Verdier La Tour, entre cathédrale et place du Mazet où bientôt il ne sera plus possible de stationner.

C'était une promesse de campagne d'Olivier Bianchi, rendre le centre historique de la ville aux piétons. La mairie commence par rénover son système de bornes et de totems. Puis la zone piétonne sera étendue après concertation des habitants et des commerçants.

Des bornes et des totems dernière génération sont installés place de la Victoire. © Radio France - Claudie Hamon

Pour accéder au centre historique, dès le 15 juin, les badges sont remplacés par un système de code et de ticket qui indiquera l'heure d'entrée et de sortie. Il ne sera plus possible de stationner au delà de 30 mn, d'ailleurs, tous les emplacements seront supprimés, sauf ceux réservés aux livraisons ou aux personnes à mobilité réduite. Par ailleurs, des râteliers à vélos seront ajoutés.

Les habitants et les commerçants interrogés prédisent déjà un quotidien compliqué. A 82 ans, Marcel habite la place de la Victoire depuis 1974. Une époque "où on pouvait se garer et c'était plus tranquille. J'avoue qu'il n'est pas rare de voir des véhicules stationnés du lundi au vendredi. Moi-même, je me gare pas loin la veille de partir à la campagne. C'est plus pratique pour charger la voiture. De toute façon, si c'est décidé, on n'a pas le choix. J'avoue que si j'étais plus jeune, je déménagerais ! "

Nataly devant sa boutique. © Radio France - Claudie Hamon

Devant sa boutique de couture, Nataly n'est pas farouchement opposée à une piétonisation stricte mais "il y a parfois des clients qui aimeraient s'attarder mais qui n'ont pas les moyens de payer le parking. Il faudrait proposer un système de gratuité quand on vient acheter dans nos boutiques. Pour Les professionnels qui travaillent ici, pourquoi ne pas imaginer une zone aménagée dans les parkings souterrains ? La ville devrait faciliter l'accès aux commerces de proximité."

Christophe cordonnier devant sa camionnette, rue Verdier La Tour. © Radio France - Claudie Hamon

Christophe, cordonnier de la rue Verdier La Tour s'inquiète pour son activité. "Si on ne peut plus se garer, à partir du 15 juin je ne pourrais plus changer les clés de voiture, ni fixer une plaque d'immatriculation. C'est vrai que les petits oiseaux c'est plus sympa que les voitures mais d'un autre côté si on veut maintenir les commerces de proximité, il faut pouvoir y accéder."

Dans la zone piétonne les livraisons seront possible entre 5h et 11h mais pas plus de 30 minutes. Pour les détenteurs de badges, un code d'accès par immatriculation vous sera transmis après examen de votre situation. Toutes les demandes sont a adresser par mail : resident@ville-clermont-ferrand.fr

Pour tout renseignement, vous devez vous adresser à la Police municipale, 9 rue Saint Adjutor, tel : 04 73 42 31 58.