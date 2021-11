Clermont-Ferrand : la métropole renforce sa coopération avec la gendarmerie

Prévenir, sensibiliser et lutter contre la délinquance, la gendarmerie et la Métropole clermontoise renforcent leur coopération. Un protocole a été signé pour deux ans.

Le général Eric Marchal et Olivier Bianchi.

La gendarmerie intervient aussi en métropole. Huit communes sur 21 sont sous la responsabilité des gendarmes, soit 13% de la population. Ce protocole renforce leurs actions sur le terrain dans de nombreux domaines comme la sécurité dans les transports, la lutte contre les rodéos à moto ou la sécurité des réseaux d'eau.

Diagnostic et solutions contre la cyber criminalité

Ce partenariat vise aussi à sensibiliser les élus et les entreprises sur les attaques de toutes natures. "N'importe quelle entreprise ou collectivité qui a une préoccupation ou qui a identifié une menace, peut solliciter la brigade de gendarmerie la plus proche pour effectuer un diagnostic," précise le général Eric Marchal, commandant du groupement de gendarmerie du Puy-de-Dôme. "Cela permettra de mettre le doigt sur d'éventuelles vulnérabilités et d'envisager des solutions."

Formation des élus et des agents

La gendarmerie s'engage aussi auprès des élus et des agents de collectivités pour les aider à gérer les situations de crise ou d'incivilités. "Cette offre de service s'inscrit dans un plan qui s'appelle Présent pour les Elus. Il est développé sur l'ensemble des arrondissements du département, que ce soit en zone gendarmerie ou en zone police. Lors de sessions nous étudions des cas concrets avec retour d'expérience des élus pour aboutir à des résolutions."

Le protocole entre la métropole clermontoise et la gendarmerie est signé pour deux ans .