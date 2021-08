Clermont-Ferrand : la mobilisation contre le pass sanitaire continue à deux jours de son extension

A deux jours de son extension aux cafés et restaurants, la mobilisation continue contre le pass sanitaire à Clermont-Ferrand. Plusieurs milliers de personnes ont à nouveau pris part au cortège au départ de la place de Jaude cet après-midi.

Dans la foule, beaucoup de manifestants comme Didier, prêts à faire un croix sur les cafés, bars et restaurants à partir de ce lundi 9 août : "Moi je suis retraité et j'habite à la campagne, près d'Aigueperse, on peut faire sans ces sorties sociales et cultures, et j'attends de voir si ça contrôler le pass sanitaire au petit bristrot du coin."

Retraités, familles, étudiants, des manifestants de tous les âges étaient au rendez-vous. © Radio France - Théophile Vareille

"Défendre nos libertés et refuser d'être divisés"

Pareil pour Dominique, pancarte à la main juste à côté : "Mon pêché mignon, c'est aller au cinéma, mais je n'ai plus le droit. _Le gouvernement essaie de nous diviser, entre vaccinés et non-vaccinés_, de faire de nous, les non-vaccinés, des citoyens de seconde zone, mais ça ne passe pas."