La police municipale de Clermont-Ferrand est installée dans de nouveaux locaux inaugurés ce mardi près du palais de justice. Plus spacieux, plus clairs, plus modernes que le site de la rue du Port, ils accueillent 68 agents : policiers municipaux et agents de surveillance de la voie publique.

Clermont-Ferrand, France

La police municipale de Clermont-Ferrand est désormais installée près du palais de justice, à l'angle de la rue Fontgiève et de la rue du Docteur Gautrez. Ce local de 700 m2 offre de meilleures conditions de travail aux agents et améliore l'accueil du public.

Tous les services réunis sur un seul site

68 agents municipaux cohabitent désormais sur ce site : 44 policiers municipaux , 21 ASVP -Agents de Surveillance de la Voie Publique- et 3 agents administratifs. Jusqu'ici séparés -les uns étaient installés rue du Port et les autres rue Philippe Marcombes- les voilà donc réunis dans des locaux fonctionnels et modernes avec de larges baies vitrées. On y trouve un pc radio, des salles de travail, des vestiaires, des rateliers à vélos pour les policiers à VTT. Mario Mathieu, responsable de l'unité tranquillité générale, témoigne : "là où on était, rue du Port, on était à l'étroit. Aujourd'hui, ici, c'est vraiment très bien, de bonnes conditions pour travailler !".

Les caméras du Centre de Supervision Urbain

Le site abrite également le CSU, le système de caméras de vidéo-surveillance. 68 caméras sont réparties sur la commune de Clermont-Ferrand. Jérôme Godard, adjoint à la sécurité à la ville de Clermont-Ferrand, rappelle leur fonction : "elles servent à regarder ce qui se passe dans l'espace public, à anticiper d'éventuels problèmes ou, quand des faits ont été commis, sur réquisition de la justice, nous pouvons extraire les images et revenir dessus, ce qui permet à la police d'avoir des moyens d'enquête plus précis".