Clermont-Ferrand : lancement de la 33e campagne d'hiver des Restos du Coeur

Les Restos du Coeur lancent ce mardi leur 33e campagne d'hiver sur fond de crise sociale. En ce début de campagne d'hiver, les Restos du Coeur de Clermont-Ferrand manquent déjà de vêtements chauds et de produits d'hygiène.

C’est dans un contexte social difficile que Les Restos du Coeur lancent aujourd'hui leur 33e campagne d’hiver. En France près de neuf millions de personnes vivent toujours sous le seuil de pauvreté, mais ce qui est criant cette année, c'est l'arrivée massive de migrants très démunis.

13 000 personnes accueillies l'an dernier dans le Puy-de-Dôme

La mission principale des Restos du Coeur est bien-sûr la distribution de nourriture. L'hiver dernier, les 20 centres des Restos du Coeur du Puy-de-Dôme ont accueilli 13 000 personnes dont 3000 familles. Mais l'association permet également aux bénéficiaires d'aller chez le coiffeur, chez le médecin, prendre une douche, laver leur linge. Elle organise aussi des cours de français. Cette année une trentaine d'élèves assidus de 20 nationalités différentes suivent les quatre séances par semaine. Une vingtaine de bénévoles se relaient pour leur donner les rudiments de langage "pour se débrouiller au quotidien" précise Jean-Louis, responsable des bénévoles. "Cette année, ils viennent surtout d'Afrique sud saharienne, on est content car ils progressent de jour en jour".

"On manque déjà de vêtements chauds et de couches pour bébé"

A Clermont-Ferrand, le début de campagne d'hiver s'annonce difficile. Danielle et Huguette, deux bénévoles depuis une douzaine d'années s'inquiètent pour la distribution de vêtements. Chez les bébés, le stock de couches s'amenuise, même chose pour les produits d'hygiène. Chez les adultes, il manque cruellement de vêtements chauds, blouson, sous-vêtements, chaussettes. "Avant les magasins et supermarchés nous donnaient beaucoup d'invendus, de fins de soldes, aujourd'hui, cela devient rare" constate Huguette, " on ne sait pas d'où vient le malaise. La campagne d'hiver s'annonce difficile".

Vestiaire bébé des Restos du Coeur de Clermont-Ferrand © Radio France - Claudie HAMON

Les Restos du Coeur de Clermont-Ferrand inaugure ce mardi matin leur nouveau bus. Customisé par deux graffeurs, le nouveau bus a été aménagé en cafétéria pour accueillir et offrir des repas chauds aux démunis. Vous l'avez peut-être aperçu dans plusieurs quartiers de la capitale auvergnate, depuis début novembre.

Le bus customisé des Restos du Coeur © Radio France - Sarah Gilmant

L' an dernier, 13 700 repas chauds ont été servis dans le bus du Coeur de Clermont-Ferrand.