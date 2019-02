Clermont-Ferrand : Laurent Wauquiez dénonce l'antisémitisme à la synagogue

Clermont-Ferrand, France

Le rendez-vous avait été pris la semaine dernière, avant l'agression verbale d'Alain Finkielkraut. Il était encore plus d'actualité avec la scène filmée samedi dans les rues de Paris. Heureusement, l'antisémitisme ne semble pas de mise en Auvergne, pas d'agression ou de provocation recensées.

Laurent Wauquiez a visité le centre culturel Jules Isaac, l'ancienne synagogue de la ville. Trop petite, elle avait été vendue dans les années 60 avant d'être rachetée et restaurée au début des années 2000. Elle n'accueille plus de cérémonies religieuses mais des conférences et des expositions. L'année dernière, 4.000 personnes, dont un tiers de scolaires, l'ont visité et ont découvert l'histoire de la présence juive à Clermont-Ferrand ainsi que celle des auvergnats Justes parmi les Nations.

Le président de la région Auvergne - Rhône-Alpes a ensuite rencontré des fidèles à la synagogue de Clermont, installée dans un appartement du centre-ville. Il a condamné les actes des derniers jours. Un discours ferme, pour Laurent Wauquiez, tous les actes antisémites doivent faire l'objet de poursuites et de condamnations.

En Auvergne, la communauté juive est surtout représentée à Clermont-Ferrand ainsi qu'à Vichy. Ce sont d'ailleurs les deux seules villes de la région qui possèdent une synagogue.