Clermont-Ferrand, France

Cela fait une quinzaine d'années que Sylvain est agent d'entretien à Clermont-Ferrand. 15 ans qu'il nettoie les vitres pour les commerçants et les particuliers. Pour résister au froid, Sylvain n'hésite pas à se couvrir de la tête aux pieds. Le bonnet de laine, les sous-vêtements polaire, le pantalon et les chaussettes à l'épreuve du froid et surtout des sous gants et deux paires de gants latex pour ne pas se geler les mains. "C'est notre boîte qui nous fournit ces sous gants. Une marque particulière qui fait des vêtements de sports nordiques." explique Sylvain. "Indispensable ! Sans protection adaptée, j'ai déjà fait un début de syndrome de raynaud, et là, ça fait pas froid, ça fait mal."

Le rayon grand froid du magasin Nature & Découvertes de Clermont-Ferrand © Radio France - Claudie HAMON

Par grand froid, il faut oublier le lavage des vitres à l'eau. "Cela gèlerait avant qu'on puisse nettoyer", précise Sylvain. Dans son seau, il mélange de l'alcool avec de l'eau déminéralisée. "Ca résiste jusqu'à - 5°, après c'est plus compliqué." Dans sa journée, Sylvain nettoie environ une dizaine de vitrines. Et ce n'est pas le froid qui l'arrête. Pour lui, finalement, le plus difficile à gérer "c'est le choc thermique, quand il faut rentrer dans les bureaux et puis en ressortir. Il vaut mieux se déshabiller, une fois à l'intérieur." De sages conseils qui peuvent être précieux. J'en ajouterai un tout simple : n'oubliez pas de boire régulièrement ! (et pas d'alcool, le réchauffement est une illusion).