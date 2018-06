Clermont-Ferrand, France

Sous un grand soleil, le 92e Régiment d'Infanterie s'est emparé de la place de Jaude ce samedi matin. Pour cette "journée nationale des blessés de l'Armée de Terre", l'accent était mis sur la reconstruction par le sport. Plusieurs ateliers ont été mis en place, comme du tennis-fauteuil ou du rugby handisport.

Journée nationale des blessés de l'armée de Terre avec le 92e RI a Clermont-Ferrand. Les gaulois s'initient au rugby handisport. pic.twitter.com/zPvRQfAVQF — France Bleu Pays d'Auvergne (@FBAuvergne) June 23, 2018

Le 92e RI avait convié une tête d'affiche du handisport : Ludovic Lemoine, deux fois médaillé en fleuret aux Jeux Paralympiques : " Peu importe les parcours de vie, que ce soit dans le civil ou dans le militaire, dans le handisport on a tous une trajectoire unique. Mais on a tous cette vocation en commun : repousser nos limites à travers le sport. "

Mais les blessures de guerre les plus marquantes ne sont pas toujours physiques, elles sont bien souvent psychologiques.

Julien, victime d'un syndrome de stress post-traumatique

Au retour d'une mission en Afghanistan, Julien, membre du 92e RI, a vécu comme bon nombre de soldats un choc post-traumatique :

C'est un état d'anxiété, de stress permanent. Des nuits difficiles, une grande désocialisation. Et beaucoup de cauchemars.

Dès son retour, Julien a été pris en charge à Paris par la CABAT (Cellule d'Aide aux Blessés de l'Armée de Terre). Puis par la cellule qui prend en charge les blessés au 92e RI à son retour à Clermont. Aujourd'hui sur le chemin de la guérison, Julien apprend surtout "à vivre avec". Depuis le syndrome, il a été réorienté, il est désormais maintenancier au régiment en tourelles et conduite de tir. L'autre pilier qui lui a permis de tenir le coup dit-il, "c'est la famille", indispensable à sa reconstruction.

Pour nous ça a été très difficile. Quand il est revenu, on a retrouvé un jeune homme qui n'avait plus rien dans le regard. Il avait un regard mort. - Michèle, la mère de Julien

C'est ensuite tout un travail de mère et de psychologue que Michèle a entrepris. Elle s'est beaucoup documentée, pour pouvoir aider son fils du mieux possible. Le père de Julien l'a initié à la pêche et sa famille lui a "laissé de l'espace" pour se reconstruire. Aujourd'hui, le bonheur de Michèle tient à une chose simple : " Je revois une lumière dans ses yeux, et c'est ça qui est le plus beau. "