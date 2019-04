Clermont-Ferrand : le Bus 26 se transforme en atelier du goût pour les jeunes handicapés de Romagnat

Clermont-Ferrand, France

A l'origine de ce projet, des terminales en bac technologique des sciences de la santé et du social de Sainte-Thècle et l'association Cœur d'Auvergnats. Un beau moment de partage et de bonne humeur et de plaisir, car Charles le chef a gâté ses convives. Au menu, mousse de truite, purée de pomme de terre aux cèpes , crème brûlée à la reine des près, des petites bouchées savoureuses réalisées avec de bons produits du terroir et dégustées à l'aveugle. Un moment joyeux et très ludique.

Les dégustations à l'aveugle avec les joueurs du Clermont Foot © Radio France - Claudie Hamon

Les yeux bandés, les enfants du centre médical infantile de Romagnat ont goûté de bons petits mets concoctés par Charles, le chef cuisinier du Bus 26.

Aventure culinaire dans le Bus 26 © Radio France - Claudie Hamon

Le Bus 26 continue son périple, il est à Artonne jusqu'au 7 avril, puis dans le parc du château d'Effiat du 11 avril au 16 juin. Le chef est désolé, mais il affiche complet jusqu'à décembre. Tous les renseignements sur le site du Bus 26.