Clermont-Ferrand : le bus des Restos du cœur commence sa tournée hivernale

Les bénévoles sillonnent depuis samedi soir plusieurs quartiers de la ville avec un nouveau bus aménagé en cafétéria pour accueillir et offrir des repas chaud à ceux qui en ont besoin.

Le bus des Restos du cœur arrive à la gare de Clermont-Ferrand sous une pluie battante. Il est 20h00 ce samedi soir et une quinzaine de personnes attendent déjà sous le préau. Les bénévoles arrivent du quartier Fontgiève où ils ont distribué plusieurs repas pendant une heure. A la gare, il y a toujours plus de monde, des hommes seuls, des femmes aussi et une famille.

A chaque soir, son menu. Ce samedi, il y a de la soupe, du couscous et une salade de fruits en dessert. Un repas chaud et complet. Pour beaucoup, le seul de la journée.

"Ca aide beaucoup, c'est mieux que de faire des poubelles" Fanfan, à la rue depuis dix ans

Ils sont quatre bénévoles à faire la tournée dont Eddy, un fonctionnaire qui conduit le bus : "J'aurais pu me retrouver à la place de ces gens. J'ai vécu des moments difficiles dans ma vie alors j'ai envie de les aider, ça me fait plaisir"

Certains préfèrent manger leur plateau repas dehors et discuter avec les autres © Radio France - Sarah Gilmant

Les bénévoles en profitent pour donner quelques vêtements chauds. Une doudoune, des gants. De quoi passer la nuit avec un café avant de partir. Il est un peu plus de 21h00, le bus des Restos du cœur part vers sa troisième et dernièr étape de la soirée vers les bungalow du quartier Montferrand. La tournée hivernale va durer tous les soirs, dimanches et jours fériés inclus jusqu'au début du mois d'avril.

13 700 repas ont été distribué l'année dernière par les bénévoles clermontais des Restos du cœur.