Clermont-Ferrand, France

C'est une figure du militantisme de l'accueil des migrants. Cédric Herrou, agriculteur de profession dans la région de Breil-sur-Roya, s'est fait connaître pour avoir aider, à de multiples reprises, des migrants à passer la frontière franco-italienne. Ce trentenaire aura été arrêté plusieurs fois mais continue aujourd'hui de défendre sa liberté d'aider les autres.

Ce lundi, Cédric Herrou était à Clermont-Ferrand pour la promotion du film "Libre" réalisé par Michel Toesca. Le documentaire, diffusé au cinéma Le Rio, a été présenté en sélection officielle à Cannes en juin dernier. Il retrace le combat du militant, certaines de ses actions auprès des migrants mais aussi ses démélés judiciaires.

Cédric Herrou avec les migrants "du 1er mai"

Invité par les associations humanitaires clermontoises, Cédric Herrou s'est rendu en fin d'après-midi sur la place du 1er mai. Il est allé à la rencontre des migrants installés sur cette place depuis deux semaines. Une vingtaine il y a quinze jours, ils sont maintenant près de 200 à vivre sous des tentes dans le centre-ville clermontois dans des conditions d'hygiène déplorables. Une cinquantaine d'enfants en font partie. Des migrants "du 1er mai" originaires de l'est de l'Europe mais aussi d'Afrique Subsaharienne. Avec des profils très divers : déboutés, en attente de papiers, primo-arrivants...

De nombreuses tentes sur la place du 1er mai © Radio France - Olivier Vidal

"On est dans une société, 6ème puissance mondiale, qui laisse des femmes et des enfants dormir dans la rue. C'est triste" déplore le militant, en soulignant le travail des associations et des bénévoles sur le campement. "Je ne vois pas comment un gamin élevé dans un camp comme celui-ci peut réussir dans la vie, le gouvernement fait tout pour que cette migration soit un échec" s'indigne Cédric Herrou.

Un enfant sur le campement du 1er mai à Clermont-Ferrand © Radio France - Olivier Vidal

"Libre" sortira -dans certaines salles- le 26 septembre.