Clermont-Ferrand : le quartier de Kessler-Rabanesse inauguré

Clermont-Ferrand, France

Refaire de ce quartier un véritable lieu de vie étudiante et redonner une vraie place aux habitants. Telle est l'ambition de la mairie de Clermont-Ferrand alors que le quartier a été inauguré ce samedi matin, sous la pluie. Le quartier est fonctionnel depuis la fin de l'année 2018, les derniers logements ont été livrés en septembre 2018.

Un chantier vieux de 18 ans

Le maire Olivier Bianchi a voulu témoigner ce matin de la "morale" du projet. Il a célébré le travail de l'architecte Christophe Boyadjian, qui a proposé le projet en 2001. Ce nouveau quartier Kessler-Rabanesse s'articule autour d'un nouvel aménagement de l'espace public : des places et placettes ont été créés comme la place Louise-Bourgeois, en face de l'école d'Art. "Pourquoi avoir choisi ce nom ? Car il faut que les femmes aient plus de place dans la ville, mais aussi car cette sculptrice et plasticienne était à l'avant-garde de l'art contemporain, et que son oeuvre est en phase avec le monde actuel" explique le maire de Clermont-Ferrand.

Cette place végétalisée fait aussi la part belle au patrimoine de la ville, car elle entoure la Tour Pascal, bâtiment classé, et qui se voit enrichi d'un terrain de pétanque au pied de ce monument emblématique.

Devant la Tour-Pascal, un terrain de pétanque © Radio France - Mickaël Chailloux

L'école d'Art, actrice du renouvellement du quartier

Le projet a été aussi co-construit avec des étudiants de l'école d'Art, via un partenariat entre la ville de Clermont-Ferrand et l'ESACM. Les étudiants ont pu travailler avec les architectes à l'animation à la proposition de projets. Trois ont été retenus : cet îlot végétalisé au centre la place Louise-Bourgeois, ce terrain de pétanque mais aussi le projet "Je m'adresse", qui rend hommage à l'identité de ce quartier et sur les petites actions du quotidien.

Le mur où des phrases simples sont affichées © Radio France - Mickaël Chailloux

Un quartier qui célèbre la mixité sociale

Le quartier a voulu aussi mettre à l'honneur la mixité sociale. Via un bail à construction, la ville de Clermont-Ferrand a cédé l'usage d'une part du foncier à Logidôme, office public de l'habitat. Cela a permis la construction de deux bâtiments, Totem 2 et Totem 3, à l'architecture novatrice, à la couleur gris anthracite et aux persiennes en tôle perforées permettant de laisser filtrer la lumière. Au total, sur les deux bâtiments, 75 logements ont été construits, pour une surface totale de 3 724 mètres carrés.

Les logements sont protégés par de la tôle qui laisse passer une légère lumière © Radio France - Mickaël Chailloux

Des commerces viennent de s'installer également, comme la brasserie et bar à vin l'Antre de Dionysos, un tabac-presse. Un troisième local cherche toujours preneur.