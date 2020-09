Clermont-Ferrand : le Salon du camping-car fait le plein

On ne connaît pas encore les chiffres, mais ils seront records. Le Salon du Camping-Car de Clermont-Ferrand a fait recette ce week-end. Installé au studio 120, près de la Grande Halle d'Auvergne, le salon, en extérieur, a, semble-t-il, attiré de nouveaux clients. Près de 150 camping-car étaient présents.

Gilles, originaire de Marsat, est venu faire un tour. "Je possède un camping-car, mais il a peu tourné depuis mars" explique-t-il, un peu triste. Il réfléchit alors à en changer. Ca tombe bien, puisque ce van rouge lui fait de l'oeil. "Il est totalement modulable, et peut très bien se transformer en utilitaire" vante Didier, le vendeur. Ce camping-car coûte 53 000 euros, mais Didier jure que cet achat serait rentable pour Gilles. Un peu séduit, le client promet de réfléchir.

Si on en croît les panneaux mis sur les pare-brise des véhicules, il y a eu beaucoup de ventes ce week-end. "Il y a un réel engouement sur le camping-car" souligne Sabrina Servol, responsable marketing chez Camper Life, groupe qui possède trois concessions à Cournon, Mozac et Lempdes. C'est aussi l'organisatrice du salon.

"On a doublé nos ventes entre mai et juillet. C'est aussi du au fait que les gens sont en sécurité dans leur camping-car, c'est un peu leur deuxième maison. En ces temps (de crise sanitaire ndlr), c'est une sécurité en plus."