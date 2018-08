Clermont-Ferrand, France

Les dégradations ont revendiquées sur les réseaux sociaux par la Cellule Antifasciste et Révolutionnaire d'Auvergne (CARA) et par l'organisation Jeunes Révolutionnaires. L'acte de vandalisme s'est déroulé dans la nuit de lundi à mardi. Les murs ont été tagués et des objets ont été volés.

La CARA a publié ce texte sur ses réseaux sociaux pour revendiquer l'acte : " La Cellule Anifasciste et Révolutionnaire d'Auvergne et l'organisation Jeunes Révolutionnaires revendiquent le saccage et le pillage du local du Bastion Social de Clermont Ferrand, dans la nuit du 27/08/2018 au 28/08/2018 . Face au fascisme rendons coup pour coup ! Développons l'autodéfense populaire ! "

Bastion social, c'est ce groupe nationaliste d'ultra droite qui avait inauguré son local clermontois rue de la Treille à la mi-juillet, sur fond de manifestation d'opposants.