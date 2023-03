Clermont-Ferrand : le timbre Blaise Pascal dévoilé

Cédric Villani, Olivier Bianchi et Sandrine Hallade lors du dévoilement du timbre Blaise Pascal

A l'occasion des 400 ans de la naissance de Blaise Pascal, le visuel du timbre hommage a été dévoilé ce jeudi 30 mars à la maison du tourisme de Clermont-Ferrand. Plusieurs personnalités présentes comme le maire de la ville Olivier Bianchi, le préfet du Puy-de-Dôme Philippe Chopin ou encore le mathématicien Cédric Villani, lauréat de la médaille Fields et président d'honneur de la Fondation Blaise Pascal.

ⓘ Publicité

Dessiné par Florence Wojtyczka, on distingue à l'arrière-plan du timbre le Puy-de-Dôme, et la pascaline sur la marge droite, première machine à calculer mécanique inventée par Blaise Pascal.

Il s'agit là du troisième hommage philatélique de la Poste. En 1944, le timbre faisait partie d'une série sur les célébrités du XVIIème siècle. Puis en 1962, à l'occasion du 300ème anniversaire de la mort de Blaise Pascal.

Olivier Bianchi, Philippe Chopin, Cédric Vilani et Sandrine Hallade lors du dévoilement du timbre Blaise Pascal © Radio France - Guillaume Foucqueteau

Un bureau de poste temporaire pour une vente en avant-première

Les collectionneurs et autres philatélistes pourront se procurer le timbre lors d'une vente en avant-première. Un bureau de poste temporaire sera installé au rez-de-chaussée de la Maison du tourisme les 16 et 17 juin prochains. Le timbre sera oblitéré d'un cachet spécial crée pour l'occasion avec la signature de Blaise Pascal. Donnant ainsi au timbre une valeur particulière. La version commerciale sortira elle le 19 juin et coûtera 1.16€.

La célébration des 400 ans de la naissance de Blaise Pascal s'inscrit dans le cadre de la candidature de Clermont-Ferrand pour obtenir le titre de capitale européenne de la culture en 2028.