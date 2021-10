Clermont-Ferrand : les AESH réunis devant le rectorat pour dénoncer leurs conditions de travail

Ils étaient une cinquantaine au début de la manifestation, rassemblés devant le rectorat de l'académie de Clermont. En cette journée de grève nationale des AESH, certains ont même pris le train jusqu'à Paris pour se mobiliser et afficher leur mécontentement.

Marie est AESH et exerce actuellement au collège Jeanne d'Arc, à Clermont-Ferrand. Elle travaille 28 heures par semaine et déplore travailler bénévolement : censés être rémunérés à 62 %, les AESH ne le sont actuellement qu'à 60 %.

Tous les jours, je pense à quitter mon métier, même si je l'adore. Ce n'est pas tenable, on se sent invisibles. On nous dit qu'on fait partie de l'Education nationale, mais ce n'est pas vrai. - Marie, AESH depuis sept ans.