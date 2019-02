Clermont-Ferrand : les agents de l'agglomération finissent d'enlever le mobilier urbain

Clermont-Ferrand, France

"Au début on s'est dit que ce n'était pas gagné" se souvient Lilian, élagueur pour la métropole. Lorsque la préfecture apprend qu'un rassemblement régional de gilets jaunes pourrait se tenir à Clermont-Ferrand, ordre est donné à Clermont Auvergne Métropole d'ôter tout le mobilier urbain pouvant être utilisé contre les forces de l'ordre. La préfecture craint la venue de nombreux casseurs en queue du cortège de la manifestation, dont le parcours est toujours inconnu, aucune demande officielle n'ayant été faite.

Les agents de l'agglomération sont donc au pied de grue depuis deux semaines pour enlever les poubelles en plastique, couper les tuteurs autour des arbres, enlever les bacs à sels, les grilles au bas des arbres... Il a fallu les remplacer par des écorces pour éviter les chutes. La ténacité de tous les potelets et les panneaux a également été testé, suite à quoi certains ont dû être retirés.Tous les agents disponibles dans la ville ont été mobilisés, nombre d'entre eux ont dû commencer leurs journées aux aurores pour mener l'opération place de Jaude et ne pas gêner la circulation.

"C'est loin d'être fini"

Les agents ont quasiment terminé leurs missions, mais deux nouvelles les attendent dès le lendemain de la manifestation : le nettoyage de la ville et la remise en place de tout le matériel ôté ces deux dernières semaines. "On ne le remettra pas forcément à l'identique, c'est l'occasion de se poser un certain nombre de questions" explique Gilles Michel, directeur de l'espace public et de la proximité à Clermont Auvergne Métropole. Il va donc falloir repositionner, réajuster tout le mobilier urbain. Une opération qui pourrait s'avérer plus longue que le démontage.