Clermont-Ferrand : les arbres de la cité scolaire Blaise Pascal en sursis ?

Enseignants, conseillers d'éducation, infirmiers de Blaise Pascal se mobilisent pour sauver les arbres de l'établissement. L'installation prochaine de nombreux préfabriqués de chantier au sein de la cité scolaire menacerait directement une cinquantaine d'arbres du domaine. Parmi ces arbres, des platanes, des érables, des magnolias, des peupliers des cèdres dont certains datent de la construction de l'établissement, en 1950. "Il y a urgence, explique Eric, infirmier, les travaux devraient commencer le 15 juillet."

Certains arbres de Blaise Pascal ont 70 ans. © Radio France - Claudie Hamon

"Comment expliquer à nos 2 000 élèves qu'il ne pourront plus se reposer à l'ombre de ces arbres ? s'interroge Hélène, prof d'histoire. "Ils font parti de nous. Quand j'arrive le matin, je vois ces arbres et je suis bien" avoue Lucia, CPE. "Alors qu'on parle de revégétaliser les centres-villes, supprimer des arbres est une aberration. Il y a sûrement d'autres solutions pour poser ces préfabriqués de chantier que d'abattre les arbres !" La LPO a également été contactée. Des martinets nicheraient dans ces arbres, des faucons crécerelles tournoient parfois dans le quartier.

Une rangée de peupliers dans la cour de Blaise Pascal. © Radio France - Claudie Hamon

Que fait la région Auvergne-Rhône-Alpes ?

Le groupe des élus-es Eelv de la ville de Clermont-Ferrand et Métropole écrit sa consternation dans un communiqué de Presse et condamne l'abattage massif comme unique choix. Tout est dit dans le titre du communiqué : "Aura, la région la plus écolo de France ?!"

Toute la cité scolaire Blaise Pascal sera rénovée. Ici la façade avenue Carnot. - MTA Architectes

Une pétition adressée à Laurent Wauquiez est lancée, elle a déjà recueillie près de 500 signatures. Les pétitionnaires demandent au président de la région ARA "une consultation immédiate avec l'entreprise en charge des travaux" et "le respect des volontés européennes de protection de l'environnement."