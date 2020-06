Clermont-Ferrand : les cinémas ont rouvert leurs salles obscures

Les cinémas ont officiellement rouvert leurs portes ce lundi.

Au CGR le Paris, dans le centre-ville de Clermont, "le tour de clé le matin a été une vraie émotion, comme lors de notre réouverture en 2013" confie Jérôme Fossati, le directeur du site.

Quelques spectateurs pour la séance de fin de matinée, un peu plus en début d'après-midi et un nombre de spectateurs qui augmente en fait au fil de la journée.

"Ca me manquait" explique Michel, cinéphile averti. "Trois mois c'est long et clairement c'est un vrai plaisir que de renouer avec le cinéma, son ambiance" complète ce retraité clermontois.

Protocole sanitaire strict

Ici, comme un peu partout, les règles sanitaires sont très strictes : le port du masque est obligatoire dans les couloirs, du gel hydroalcoolique est mis à disposition, et dans les salles, il doit y avoir un espace d'un siège entre les spectateurs. "Sauf pour les groupes et les familles bien sûr" précise le directeur du Paris. "Nous espérons maintenant que le public revienne".

A l'affiche au Paris © Radio France - Olivier Vidal

Beaucoup de cinéphiles ont apprécié retrouver les salles obscures même si sont programmés à l'affiche de nombreux films qui étaient sortis juste avant le confinement en mars dernier. Il faudra attendre quelques jours avant de découvrir de grosses productions, très attendues.