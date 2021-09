Clermont-Ferrand : les Clermontois appelés à choisir le nouveau logo de leur ville

Il n'avait pas changé depuis 33 ans. Le logo rouge et bleu de Clermont-Ferrand a vécu. La nouvelle signature de la ville sera dévoilée début 2022. En attendant, les Clermontois sont appelés à choisir parmi trois propositions.

Les temps changent et le visage de la ville évolue. L'actuel logo rouge et bleu et sa phrase signature "Clermont-Ferrand roule en tête" imaginé en 1988 est désormais désuet.

Les anciens logos seront remplacés petit à petit. © Radio France - Claudie Hamon

Place à une nouvelle identité, plus sobre et à la hauteur des mutations et des ambitions de la ville. Trois agences de communication locales ont donc planché sur la future signature. Trois logos ont été retenus par les élus sur une vingtaine de propositions. C'est maintenant aux clermontois de désigner leur préféré. "Ils ont un mois pour voter," précise le maire, Olivier Bianchi . "Nous le dévoilerons début 2022 sur la carte de vœux envoyée aux habitants ."

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Les votes se déroulent du 6 au 24 septembre. Les clermontois de plus de 11 ans peuvent voter directement en mairie, une urne sera déposée à l'accueil ou par internet sur la plateforme participative de la ville.

L'ancien logo de la ville sera remplacé petit à petit dans l'espace public. © Radio France - Claudie Hamon

La ville se donne trois ans pour effacer petit à petit l'ancien logo des voitures, des façades des établissements publics, des papiers à en-tête etc. Le coût de l'opération est évalué entre 15 et 24 000 euros.