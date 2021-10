Clermont-Ferrand : de nouvelles données de la métropole rendues publiques

On appelle ça l'Open Data ou données ouvertes en bon français. Ce sont des informations publiques ou privées rendues accessibles au public sous forme de cartes ou de documents lisibles.

Début septembre, la ville et la métropole Clermont-Auvergne ont créé un portail de données ouvertes. Pour l'instant, on y trouve une quarantaine d'informations, dans 10 secteurs différents, comme l'économie, les transports, le sport, la culture etc.

Concrètement, l'usager peut par exemple consulter le réseau cyclable de la métropole, les points wifi ou même les menus des écoles de Clermont-Ferrand. L'Open Data est aussi une mine d'informations pour les développeurs de tout poil. Car ces données publiques peuvent être transformées en cartes ou servir à une multitude d'applications.

Le réseau cyclable de la métropole Clermont Auvergne. © Radio France - Claudie Hamon

La libération des données permet à des collectifs comme OpenStreetMap de récupérer des données pour les cartographier. Une porte ouverte sur une infinité d'applications pratiques. "Nous travaillons depuis très longtemps sur l'inventaire des aménagements cyclables," précise Nicolas Dumoulin, contributeur bénévole.

"A Clermont-Ferrand, nous sommes plusieurs à mettre à jour la base de données. Là où s'est plus utile, c'est sur le calcul d'itinéraire. Il y a plusieurs applications qui utilisent l'OpenStreetMap. C'est une utilisation concrète et directe. "

De nouveaux services, comme des calculateurs d'itinéraires devraient bientôt enrichir le portail Open Data clermontois.