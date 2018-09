Gwendal Poullenec, 32 ans, a été nommé ce lundi en remplacement de Michaël Ellis démissionnaire juste avant l'été et en poste depuis sept ans. Le trentenaire dirige désormais les 32 éditions du guide Michelin.

Le groupe Michelin a annoncé cette nomination ce lundi dans un communiqué. Entré au sein du manufacturier auvergnat en 2003 à sa sortie de l’ESSEC, Gwendal Poullenec est le principal artisan des déploiements internationaux du guide Michelin aux Etats-Unis comme en Asie ces 12 dernières années. Il est également à l’initiative des lancements du guide Michelin à New-York, San Francisco, Tokyo, Hong-Kong, Kyoto, et plus récemment Bangkok ou Taipei.

A la tête des 32 éditions du guide

Nommé secrétaire général du guide Michelin en 2014, il est à l’origine de la création de nouvelles interfaces digitales pour les activités gastronomiques du Groupe. Âgé de 38 ans, Gwendal Poullenec évolue dans l’univers de la gastronomie depuis 15 ans. "Il connait parfaitement toutes les équipes du guide", précise le communiqué "et il continuera à incarner les valeurs de générosité, de passion et d’indépendance chères au groupe Michelin dans ses nouvelles fonctions emmenant dans son sillage les experts de terrain que sont les inspecteurs et qui lui répondront".

Gwendal Poullenec dirige désormais les 32 éditions du guide Michelin. L'année 2018 a aussi été marquée de la directrice des marques, Claire Dorland-Clauzel, en début d'année.