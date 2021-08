Clermont-Ferrand : les manifestants contre le pass sanitaire restent mobilisés

Devant la statue de Vercingétorix, l'hygiaphone crache ses consignes. "Les membres du collectif 63 sont attendus sous la banderole". Comme chaque samedi depuis maintenant près deux mois, les opposants au pass sanitaire se sont retrouver sur la place de Jaude pour manifester. Ils étaient près de deux mille pour ce septième rendez-vous.

Le cortège a sillonné la ville © Radio France - Jean-Pierre Morel

"On nous ment" explique ce retraité, "on nous ment, et on voudrait nous obliger à s'injecter des produis dont on ne connait pas les effets secondaires". Un peu plus loin, ce jeune homme ne souhaite pas répondre aux questions de France Bleu Pays d'Auvergne, et se cache derrière sa pancarte. "Je ne souhaite participer à la désinformation".

Les opposants au pass sanitaire restent mobilisés © Radio France - Jean-Pierre Morel

La mobilisation semble toutefois un peu s'essouffler, il y avait moins de monde ce samedi que le précédent. Mais Nadine a tenu à venir avec sa pancarte dans les mains. Elle tient une pizzeria à Billom, "je ne fais plus que des choses à emporter, je ne veux de discrimination entre mes clients, donc je fais plus rien sur place" précise cette restauratrice, qui ne "veut pas imposer à son personnel de se faire vacciner".