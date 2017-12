Clermont-Ferrand : les orthophonistes distribuent des livres aux nouveaux nés

Chaque année l'association de Prévention Orthophonique du Puy-de-Dôme distribue des livres aux nouveaux nés du département. Ces petits ouvrages cartonnés en noir et blanc sont les meilleurs remparts contre les retards de langage.

Histoires, comptines, mimiques, l'apprentissage du langage de votre enfant passe par l'échange et la communication et le livre est le meilleur moyen de prévenir les retards de langage. C'est le message des professionnels de l'association de Prévention Orthophonique 63 qui distribuent depuis quatre ans des livres aux nouveaux nés dans les maternités. L'objectif est de sensibiliser les parents au développement du langage de leur enfant.

La jeune Carolane et sa maman Anaïs reçoivent un livre de l'association OP 63 © Radio France - Claudie HAMON

"Parlez chaleureusement à votre bébé"

Plus l'enfant est immergé dans un bain de langage, plus il va développer des capacités à s'exprimer. Les livres distribués par l'association sont en noir et blanc pour accentuer le contraste des couleurs ; ils sont illustrés par des formes d'objets ou de poissons par exemple sans texte. "C'est le meilleur moyen de développer l'imagination des bébés et son vocabulaire". Les orthophonistes conseillent de parler chaleureusement à votre bébé, de rire, de lui chanter des comptines, de raconter ce que vous faites. Ces stimulations par l'échange et le plaisir lui permettront de développer son langage. Les livres distribués par l'association OP 63 sont édités par l'école des loisirs.