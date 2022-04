Clermont-Ferrand : les pergolas vont bientôt disparaitre des terrasses sur la place de la Victoire

Sur la place de la Victoire, en plein centre-ville de Clermont-Ferrand, les pergolas installées sur les terrasses de six cafés vont bientôt disparaitre. Une décision prise "pour protéger l’unité patrimoniale de cet espace public conçu pour la mise en valeur de la Cathédrale de Clermont, édifice classé monument historique", selon un communiqué de la préfecture du Puy-de-Dôme.

La plupart des gérants n'ont encore pas de date butoir pour désinstaller leur pergola, à l'exception de Sylvain Gimel et Yohan Cadez, co-gérants du Bard'O. Ils avaient jusqu'à ce jeudi 14 avril pour faire les travaux sur leur terrasse, puisque leur autorisation pour avoir une pergola est expirée depuis le mois de janvier, date à laquelle ils ont racheté l'établissement. "On a eu cette date butoir il y a 15 jours, avec un mail de la préfecture", raconte Sylvain Gimel. "Après cette date on ne sait pas trop. On aura peut être une mise en demeure, une amende journalière dont on ne connaît pas le montant."

Qui va payer la facture ?

Malgré tout, les deux gérants n'ont encore fait aucun travaux. "Les constructeurs qui nous ont installé ces pergolas n'ont pas le temps de les démonter tout de suite", explique Yohan Cadez, qui gère aussi La table au plafond, brasserie voisine. "On a quand même fait faire un devis pour nous l'enlever, ça va nous coûter 1.000 euros." S'ajoute à cela le coût d'une nouvelle installation, pour protéger les clients du vent et des intempéries : comptez entre 20.000 et 25.000 euros pour un store et des coupe-vent amovibles, comme le demande la préfecture.

La question que se posent alors les gérants est : qui va payer ? "J'ai envoyé les devis par mail à la mairie, à plusieurs adresses mails, mais pour le moment je n'ai aucun retour", se désole Yohan Cadez. Tous réclament au minimum une aide dans la prise en charge des frais, d'autant plus que certains établissements, comme La table au plafond, n'ont pas encore amorti le coût de leur pergola. "Nous on l'a installée il y a deux ans, on en avait eu pour 20.000 hors taxe", témoigne le gérant.

Place de la Victoire, en plein centre de Clermont-Ferrand, six établissements ont installé des pergolas permanentes sur leur terrasse. Elles doivent être retirées au profit d'installations amovibles. © Radio France - Cécile Da Costa

Pourquoi une nouvelle réglementation ?

Depuis l'annonce de cette interdiction, il y a près d'un an, c'est l'incompréhension. "Moi ce qui me surprend surtout, c'est qu'on nous annonce ça cinq ans après que j'ai installé ma pergola", reconnaît Vincent Imbert, patron du Derrière. A l'époque, comme d'autres, il avait fait des demandes d'autorisations, validées par la municipalité.

Mais en réalité, aux abords d'un monument historique, la décision ne revient ni à la mairie, ni à la municipalité mais à l'Architecte des Bâtiments de France. Et depuis l'installation de ces pergolas sur la place de la Victoire, l'Architecte a changé : celui qui interdit ces installations n'est plus celui qui les avait autorisées. "On ne peut pas aller à l'encontre de la décision des Bâtiments de France", ajoute Didier Muller, adjoint au commerce à la mairie de Clermont-Ferrand. Rien ne garantit donc que le prochain Architecte autorise les nouvelles installations amovibles qui seront mises en place sur les terrasses de la place de la Victoire.

Pour le moment, des discussions sont en cours entre les restaurateurs et la Préfecture afin de décider quels équipements seront autorisés ou non sur les terrasses de cette place.