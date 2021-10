Clermont-Ferrand : les quartiers Nord s'invitent à la ferme pour découvrir le terroir auvergnat

Cuisinier de formation et originaire de Croix-de-Neyrat à Clermont-Ferrand, Sofien Habibi a lancé "Du ter ter au terroir", une chaîne Youtube où il emmène des jeunes de son quartier découvrir la richesse des produits auvergnats. Une passerelle culinaire entre ruralité et banlieue.

Au bord du ring du concours laitier du Sommet de l'élevage, Camelia, Alan et Léon observent, incrédules, le défilé des vaches. "Jamais de ma vie j'ai vu ça ! Je savais pas qu'il y avait des concours pour les animaux... Celle qui a gagné, elle était pailletée, trop belle !" Et pourtant, les trois lycéens du quartier Croix-de-Neyrat à Clermont-Ferrand semblent plutôt à leur aise parmi la foule des éleveurs. "On est dans notre élément là, ça y est !", plaisante Camelia qui fait partie de l'aventure lancée il y a quelques mois via la maison de quartier qu'ils fréquentent.

Rencontre, au Sommet de l'élevage, avec ces jeunes clermontois de Croix-de-Neyrat qui participent au projet "Du ter ter au terroir" Copier

Tout a commencé par la visite d'un élevage laitier à Saint-Jean-de-Nay, en Haute-Loire. "On a décollé à 5 heures du matin, on n'a pas l'habitude !", raconte Alan, amusé. "Ce qui m'a plus c'est que Pierre et Fred [ndlr : les exploitants] nous ont mis à l'aise et ils ont réussi à nous donner l'envie d'aimer l'élevage de vaches."

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

Léon, lui, a surtout été frappé par l'odeur de la ferme. "Franchement, c'était au top, pour une première fois je me suis senti comme un petit fermier", plaisante-t-il. "Grâce à eux, j'ai pu sortit du quartier." Le lycéen assure même que l'expérience lui a fait changer ses habitudes de consommation. Aujourd'hui, lui et sa maman se sont mis à acheter du fromage.

Partager un même patrimoine culinaire

A ce compte là, l'objectif est rempli pour Sofien Habibi, à l'origine du projet "Du ter ter au terroir". "L'objet de cette chaîne Youtube c'est de promouvoir le terroir en banlieue", résume l'entrepreneur, originaire lui aussi de Croix-de-Neyrat et cuisinier de formation. "A 15 ans j'ai fait un apprentissage et j'ai été amené à partir dans le Sancy. J'étais dans un petit chalet pendant mon CAP, du coup ça m'a vraiment coupé de mon quartier." Sofien Habibi apprend la cuisine, multiplie les expériences professionnelles et cultive son goût pour le terroir français qu'il tente aujourd'hui de partager.

Sofien Habibi, à l'origine de la chaîne Youtube "Du ter ter au terroir" Copier

"Il n'y a pas eu de lien entre le terroir, la campagne, la France profonde et les banlieues, et je trouve ça dommage parce que c'est ce que la France a de mieux à offrir, en tout cas par rapport à mon parcours." Après l'élevage laitier, la boulangerie traditionnelle et la fromagerie, d'autres tournages sont prévus avec l'objectif d'un épisode par mois.