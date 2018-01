Clermont-Ferrand, France

L'assemblée générale extraordinaire devait se tenir samedi matin, avec pour ordre du jour, l'accueil et la nomination du nouveau président. Un acte indispensable dans le fonctionnement du lieu de culte après le décès de l'ancien président et imam le Cheik Hocine Mahdjoub il y a trois mois. L'assemblée devait se tenir sous contrôle d'huissier. Un courrier devait donc être envoyé aux membres titulaires pour les informer de la tenue de la réunion.

Sauf qu'en début de semaine dernière plusieurs de ces membres n'avaient toujours reçu ledit courrier. Surprise pour ces derniers qui ne sont donc pas convoqués par le secrétaire général Karim Djermani. Il n'en faut pas plus pour raviver leur colère vis-à-vis de celui-ci et leurs inquiétudes sur la gestion des finances de la Grande Mosquée. Rappelons qu'une enquête est toujours en cours pour notamment faux et usage de faux et que le secrétaire général de l'association est mis en examen dans cette affaire. "On ne comprend pourquoi cette assemblée devait permettre de nominer un nouveau président alors que nous connaissons pas son identité et que nous n'avons pas été consultés" commente Mohamed Messoussa, un des membres titulaires du bureau de l'association. "En début de semaine j'ai donc écrit au secrétaire général pour lui signifier mon étonnement, comme d'autres membres d'ailleurs et pour lui demander d'"ouvrir" l'assemblée à tous" poursuit le fidèle, qui conteste l'action de Karim Djermani depuis des années.

L'action de Karim Djermani contestée

Nouveau rebondissement jeudi : un nouveau courrier est adressé aux membres titulaires leur informant que l'assemblée générale extraordinaire est annulée. Extraits :"Vous êtes nombreux à avoir reçu un pseudo message émanant de tiers [...] ces agitateurs ne reculent devant rien pour imposer d'autres règles [...] ces individus n'ont qu'un objectif, créer les conditions du sacrilège et du trouble à l'ordre public [...] le conseil d'administration vient de décider purement et simplement le report de l'assemblée générale."

Il n'y a donc pas eu d'assemblée générale extraordinaire à la Grande Mosquée de Clermont samedi. C'est donc le statu quo quant au fonctionnement du lieu de culte au grand dam de nombreux fidèles, très remontés contre ses dirigeants. Le divorce est bien consommé.