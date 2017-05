Clermont-Ferrand: manifestations dispersées pour ce 1er mai

En ce 1er mai 2017, il n'y a pas d'unité syndicale dans le Puy-de-Dôme, tout comme à l'échelle nationale. A Clermont-Ferrand, trois rassemblements différents ont eu lieu aujourd'hui.

Ce lundi social a débuté à 10h sur la place Delille à Clermont-Ferrand à l'initiative de l'intersyndicale (CGT, FSU, Solidaires et UNEF). Environ 400 personnes étaient présentes pour défendre les revendications des travailleurs mais aussi pour manifester leur colère face au résultat du premier tour de l'élection présidentielle. A côté des drapeaux affichant les sigles des syndicats, on pouvait voir beaucoup de pancartes sur lesquelles le message est clair: " Non au Front National!". Les manifestants se sont ensuite réunis en cortège pour défiler jusqu'à la Place de la Liberté.

Le cortège s'élance pour défiler jusqu'à la Place de la Liberté © Radio France - Lauriane Havard

Deuxième rendez-vous à Clermont-Ferrand: cette fois à l'initiative de Force Ouvrière qui a investi la cour de l'hôtel de ville. Là-bas, le rassemblement était plus modeste, une centaine de personnes s'est regroupée. Le secrétaire départemental de FO dans le Puy-de-Dôme, Frédéric Bochard a prononcé un discours devant ses "camarades". Et si FO a pris le parti de se réunir de son côté c'est pour une raison simple s'exclame Frédéric Bochard: "nous ne sommes pas les directeurs de conscience politique, nous restons sur notre rôle de syndicat, libre et indépendant!" . A l'inverse de la CGT, les militants de FO refusent de donner une consigne de vote.

Rassemblement de Force Ouvrière à l'hôtel de ville © Radio France - Lauriane Havard

A la même heure s'est tenue la troisième manifestation organisée par la CFDT, l'UNSA et la Fage. Les responsables des syndicats ont déposé ensemble une gerbe devant la statue de Jean Jaurès au square de la Jeune Résistance à Clermont-Ferrand, face au lycée Jeanne d'Arc. Eux, ils ont un positionnement politique clair pour le deuxième tour de l'élection présidentielle, à l'image de Marc Meissonnier de la CFDT Auvergne: "On a un bulletin, c'est le bulletin Macron, il est démocrate et il préservera la démocratie, Le Pen on est pas sûr".