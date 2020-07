Coronavirus : pas de feu d'artifice le 14 juillet à Clermont-Ferrand

Fraîchement réélu, le maire sortant de Clermont-Ferrand Olivier Bianchi avait confirmer la semaine dernière son intention de maintenir le feu d'artifice le 14 juillet prochain, jour de fête nationale. Mais il a du renoncer en raison des contraintes liées aux consignes sanitaires dans la lutte contre la Covid-19 et la vigilance nécessaire sur la circulation du virus.

Pour fêter le Tour de France ?

Il a été décidé de le reporter au 12 septembre prochain, jour du départ de l'étape du Tour de France entre Clermont-Ferrand et Lyon. Ce report étant lui aussi conditionné par la situation sanitaire du pays et de l'Auvergne dans un peu plus de deux mois.

Si de très nombreux communes auvergnates ont renoncé à tirer leur feux d'artifice pour la fête nationale, quelques unes ont décidé de le maintenir. C'est le cas de Vichy qui a également prévu de tirer celui du 15 août avec les mesures sanitaires adaptées. Il est habituellement tiré à 22h30 face à l'esplanade du lac d'Allier.