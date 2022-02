Guerre en Ukraine : au moins 350 personnes réunies en soutien à Clermont-Ferrand

Trois jours après le début de l’offensive russe en Ukraine, associations, syndicats et partis politiques clermontois appelaient à la mobilisation ce samedi 26 février. Un rassemblement pour la paix qui a réuni au moins 200 personnes devant la Préfecture de Clermont-Ferrand. "On vient se rassembler en masse pour la paix. On ne veut pas que la force militaire soit toujours la première solution. On veut toujours montrer qu'on est les plus forts. Mais au final c'est toujours les peuples qui trinquent", déplore Nicole, une Clermontoise.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

"Je suis là pour dire non à la guerre. Pour dire ma solidarité au peuple ukrainien. Je suis inquiète pour eux car ils sont bien seuls", déclare Estelle, une clermontoise. Les organisateurs appellent à la solidarité avec la population ukrainienne, mais aussi avec le peuple russe, dont une partie est opposée à cette guerre. "Je suis inquiet pour le peuple ukrainien. Ce rassemblement est symbolique, mais il faut marquer notre soutien. L'Europe doit faire bloc contre Poutine. Je suis choqué car j'ai vécu pas très loin, en Pologne", témoigne Richard, Clermontois originaire d'Angleterre.

Les organisateurs appellent à la solidarité avec la population ukrainienne, mais aussi avec le peuple russe © Radio France - Thomas Loret

Un conflit qui nous concerne aussi

Par ailleurs, les manifestants sont inquiets des conséquences pour la France de cette guerre en Ukraine. En effet, les possibles blocages mis en œuvre par Vladimir Poutine pourraient se faire sentir jusque chez nous, notamment par l’augmentation des prix du gaz, de l’électricité, du carburant et du blé.