Clermont-Ferrand : plusieurs centaines de personnes crient "Liberté, égalité, paternité"

lPlC'était le premier grand rassemblement d'ampleur des ex-opposants au "mariage pour tous". Répondant à l'appel du collectif d'associations Marchons Enfants, dont la Manif pour tous, ils sont plusieurs centaines à s'être rassemblés à Paris, Toulouse ou encore Lyon. Selon les organisateurs, ils étaient entre 300 à 400 personnes à Clermont-Ferrand, où le rendez-vous était fixé devant l'école de droit.

"Macron, ta loi on n'en veut pas"

A la tribune, plusieurs associations se sont relayées pour dénoncer un texte qui "menace la filiation." Pourtant, le texte a bien été voté le 1er août en deuxième lecture à l'Assemblée Nationale. "En plein été, on s'est retrouvé avec un texte bioéthique qui n'est ni bio, ni éthique" détaille Aurélie Garand, déléguée départementale du Puy-de-Dôme pour l'association anti-IVG Alliance Vita. Pour elle, ce texte doit être urgemment retoqué et réécrit, alors que le projet de loi doit repasser, vers la fin de l'année ou au début 2021, devant les sénateurs.

De nombreuses familles étaient présentes dans la manifestation. Des jeunes également, comme Rémy, lycéen de 17 ans, qui a dénoncé un texte qui "institue volontairement l'absence de père". "Le père et la mère sont complémentaires" ajoute-t-il. Guillemette, soignante clermontoise, abonde en son sens. Pour elle, "deux femmes peuvent donner de l'amour à un enfant, mais il lui manquera un lien filial."

La mise en scène organisée par "Marchons Enfants" devant l'école de droit © Radio France - Mickaël Chailloux

Des bébés dans des caddies

Devant l'école de droit, des "Marianne" tiennent des caddies avec, à l'intérieur, des poupées représentant des enfants. Lucie, 42 ans, s'emporte sur le principe des "mères porteuses" : "l'enfant grandit dans le ventre d'une femme qu'il ne connaîtra jamais. Quel horreur pour lui !" Pour autant, cet été, lors des débats à l'Assemblée, Eric Dupont-Moretti s'est prononcé contre la généralisation de ce principe, estimant qu'il s'agit "d'une ligne rouge qui ne sera pas franchi".

Une contre-manifestation a été organisée juste à côté par des militants féministes et LGBT © Radio France - Mickaël Chailloux

Plusieurs manifestants féministes et LGBT ont tenté de perturber la manifestation, en scandant "Nous sommes QUEER, nous sommes fiers, féministes et radicales et en colère". Les pro-PMA ont assisté à une bonne partie des discours, manifestant leur désapprobation. Aucun incident n'a été déploré.