Clermont-Ferrand : pour les sans-abri, la douche en vadrouille s'installe tous les mardis place des Salins

Le rituel commence à s'installer depuis la première, le 21 septembre dernier. Comme chaque mardi, le camion de la "douche en vadrouille" se gare vers 13h30 au bout de la gare routière, place des Salins à Clermont-Ferrand. L'équipe du Collectif pauvreté précarité branche l'équipement, s'assure que l'eau est chaude, que le chauffage tourne. "C'est super important le chauffage", insiste Benjamin Segarra, éducateur spécialisé au sein de la maraude. A l'intérieur, un sas pour poser ses affaires, une partie toilettes, douche, avec savon et serviette fournis, un lavabo et de quoi se sécher les cheveux, et un dernier sas où sont mis à disposition des vêtements propres, "qu'on essaie de renouveler à chaque fois", ajoute Benjamin. Dans la cuve du camion, 400 litres d'eau, de quoi offrir huit à dix douches maximum.

La douche en vadrouille offre autant un service d'hygiène qu'un lieu de répit et de lien social. Reportage.

Une alternative à l'accueil de jour bondé

C'est par le bouche à oreille que cet homme, à la rue depuis trois mois, a entendu parler de cette douche itinérante. Le visage rougit par la chaleur de l'eau et du chauffage, il descend du camion, content d'avoir trouvé un jean propre à sa taille et ce bon plan pour éviter les douches de l'accueil de jour, trop fréquenté. A Clermont-Ferrand, c'est ça ou les douches municipales gérées par le CCAS. Virginie Tarrerias, assistante sociale à la maraude du Collectif pauvreté précarité reconnaît que l'affluence en fait fuir certains. "Le matin il y a bien 200 personnes qui tournent sur l'accueil de jour parce qu'ils proposent divers services. Ici c'est plus calme, et plus discret."

Plus qu'une simple douche

L'ambition du Collectif c'est aussi de proposer autre chose que la simple douche. "La petite table, la tonnelle, servir des boissons pour créer du lien social, on a nos ordinateurs professionnels pour faire des démarches administratives", détaille Benjamin Segarra. "Il y a des gens qui viennent aussi se reposer. De savoir qu'on est là, c'est rassurant, c'est comme un repère."

Benjamin Segarra, éducateur spécialisé au sein de la maraude du Collectif pauvreté précarité.

Une offre complétée par les casiers solidaires, installés aussi aux Salins et que le Collectif pauvreté précarité propose à certains SDF pour y laisser leurs affaires. Une réalisation également financée par le budget participatif de la ville de Clermont-Ferrand.