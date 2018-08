Clermont-Ferrand, France

Ce mardi, sous un soleil naissant, quatre mille fidèles s'étaient donnés rendez-vous sur le parking du stade Gabriel-Montpied. Les portes ont ouvert à sept heures et demi. Le temps que tout le monde s'installe, que chacun pose son tapis de prière, le temps, aussi, de souhaiter "Aïd Moubarak" ("bonne fête de l'Aïd") aux amis et à la famille. A huit heures trente, la prière démarre sous la direction de l'imam Karim Kamari. Après la prière vient l'heure du prêche. Entre temps, quelques fidèles quittent le parking : " Moi je suis médecin, je vais prendre mon service à l'hôpital, j'ai pas le temps de rester ! "

Un prêche dans lequel l'imam a voulu faire passer un message : " Il faut de la fraternité, de l'amour, de la clémence... Accepter l'autre avec sa diversité. " Cette prière collective en extérieur, conforme à la tradition de l'Aïd-el-Kebir, était une première à Clermont-Ferrand. Mohamed Messoussa, membre du Collectif des Mosquées de Clermont Auvergne : " On est très contents, on a essayé de rassembler tout le monde et on a quand même 4000-45000 personnes ! On espère que la prochaine fois ce sera le double. "

Sur les coups de 10h, le rassemblement touche à sa fin. Nombre de musulmans clermontois vont maintenant se retrouver en famille pour le sacrifice traditionnel du mouton. Un sacrifice qui doit être effectué en abattoir, dans les filières réglementées par l'Etat.