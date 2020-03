Clermont-Ferrand : quelles mesures pour accompagner le confinement des clermontois ?

Après les nouvelles annonces de confinement d'Emmanuel Macron lundi soir, prises pour lutter contre la propagation du coronavirus, le maire de Clermont-Ferrand et président de l'agglomération Olivier Bianchi prend également des mesures d'accompagnement.

Olivier Bianchi assure que les fonctionnaires de la ville et de la métropole se verront appliqués les consignes de confinement et pourront exercer leurs missions à partir de leur domicile en télétravail, sauf mission essentielles de services publics.

-Les parcs et jardins seront fermés au public.

-un service minimum sera maintenu pour répondre aux exigences de la continuité des services publics essentiels avec l’accueil des enfants des personnels soignants dans des établissements scolaires de la ville en nombre suffisant, l’enregistrement des actes de l’état civil (naissance, décès et funérailles), la continuité des services aux personnes âgées et les services à domicile, et les services de la métropole de fourniture d’eau et d’assainissement et de collecte des déchets (hors déchèteries qui resteront fermées).

Gratuité du stationnement

Le maire annonce "la gratuité du stationnement en surface pendant la durée du confinement."

Concernant les déchets la collecte continue d’être assurée normalement. Les déchetteries de la Métropole sont fermées. Sur la propreté, malgré de fortes contraintes d’organisation un service de nettoiement est maintenu.

De nombreux équipements seront fermés.

- Les parcs et jardins

- Le marché aux puces des Salins

- La mairie annexe des Vergnes

- La mairie annexe de Montferrand

- les équipements culturels : l’Opéra, la Maison de la Culture, l’Hôtel Fonfreyde, la Salle Gilbert-Gaillard, la chapelle de l’ancien hôpital général, la cour des 3 coquins, mille formes, l’Espace Nelson Mandela

- les équipements sportifs : la Maison des sports, les gymnases, les boulodromes et les complexes sportifs

Sont concernés pour les équipements métropolitains :

- les équipements culturels : les 18 médiathèques, les 6 musées, le conservatoire de Clermont-Ferrand

- les équipements sportifs : les 5 piscines, la patinoire de Clermont-Ferrand, l’Arténium à Ceyrat, le Stadium Jean Pellez à Aubière, et les complexes sportifs

Pour l'office du tourisme, les deux bureaux d’information de l’Office de Tourisme métropolitain, à Clermont et Royat, sont fermés au public.

Pour le crématorium, OGF met en place une organisation modifiée au sein du crématorium de la Métropole, répondant aux directives des autorités sanitaires. Les cérémonies d’hommage sont interdites au sein de notre établissement et reportées à une date ultérieure. Les crémations sont maintenues. Les urnes seront remises exclusivement aux opérateurs funéraires afin d'éviter aux familles de se rendre au crématorium.