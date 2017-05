Clermont-Ferrand: sécurité maximale pour la finale place de Jaude

3000 supporters de l'ASM environ devraient faire le déplacement à Edimbourg samedi pour la finale de la Champions Cup entre l'ASM et les Saracens. Le reste de la Yellow Army a rendez-vous, comme pour chaque finale, place de Jaude.

Le rituel ne change pas. 40.000 supporters environ sont attendus samedi pour suivre la finale sur un écran géant. Petite nouveauté, il y aura deux écrans cette fois: l'écran habituel, de 100 m², devant la statue du général Desaix, et un second écran plus petit, 20 m², devant la statue de Vercingétorix. Il devrait permettre aux supporters installés au fond de la place de mieux voir le match.

L'autre nouveauté par rapport aux finales précédentes, c'est le niveau de sécurité qui a été relevé, en raison de l'état d'urgence. La place de Jaude sera donc bouclée dès 14 heures. Cinq entrées (et sorties) seront mises en place, avenue des Etats-Unis, rue Blatin, boulevard Desaix, avenue Julien et Avenue Gaspard. Elles permettront de filtrer les spectateurs dès 15 heures. Des vigiles vérifieront sacs et blousons, comme cela se fait à l'entrée du stade Michelin. Ce dispositif a déjà été testé place de Jaude mais pour du football, lors de la finale de l'Euro 2016 en juillet dernier, retransmise elle aussi sur écran géant.

Le souvenir de 2010

Il ne sera pas possible de venir avec des bouteilles en verre ou des canettes. Tout objet pouvant servir de projectile sera également interdit. Enfin les bouteilles en plastique devront être débouchonnées. La vente d'alcool sera interdite dans les magasins autour de la place de Jaude. Les cafés de la place pourront toujours en servir mais dans des verres en plastique. Des restrictions imposées par le souvenir de 2010 où, dans l'ivresse de la victoire, de nombreux supporters avaient été blessés par les tessons de bouteille qui jonchaient la place.

Au total, un peu plus de 200 policiers (police nationale, police municipale et CRS) seront déployés autour de la place. Des camions anti-béliers doivent permettre d'éviter toute intrusion. 23 secouristes de la Croix Rouge pourront apporter les premiers secours en cas de besoin et un PC de sécurité sera installé dans le groupe scolaire Nestor Perret, tout près de Jaude.

Le glaive de Vercingétorix a retrouvé son drapeau de l'ASM © Radio France - Emmanuel Moreau

Des mesures de sécurité indispensables pour que la fête se passe sans problème. Car c'est bien là l'essentiel, voir jouer (et gagner) l'ASM. Comme d'habitude, la place de Jaude sera jaune et bleu. Des animation sont prévues dès 16H30. La finale aura lieu à 18 heures et si tout va bien, les festivités se poursuivront après le coup de sifflet final, autour de 20 heures. Et en cas de victoire, la coupe d'Europe sera présentée aux supporters dimanche à 17 heures, avec le même dispositif de sécurité pour accéder place de Jaude.

Et la Yellow Army espère bien remettre ça trois semaines plus tard, cette fois pour la finale du Top 14.