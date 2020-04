Clermont-Ferrand sous le confinement, vue par un drone

Confinement oblige, les Clermontois restent chez eux. Et on peut dire qu'ils respectent bien les consignes, à en croire ces images tournées par le drone de la société Inairtech, spécialisée dans l’acquisition, le traitement et l’analyse de données aériennes par drone, et basée dans la préfecture du Puy-de-Dôme. Les drones, ce sont ces robots volants, télécommandés ou non, qui recueillent des informations et données depuis le ciel. Et le résultat est saisissant.

Des images impressionnantes et qui devraient durer, tant que les autorités n'en décident pas autrement. Pour rappel, depuis aujourd'hui, vous pouvez présenter votre attestation de sortie remplie directement sur votre téléphone

