Des militants des droits de l'homme interpellent à nouveau le Préfet. Selon RESF 45 familles et plus de 80 mineurs isolés sont actuellement sans hébergement dans le Puy-de-Dôme.

Clermont-Ferrand, France

Ils étaient environ une centaine de manifestants et quelques migrants ce lundi soir devant les marches de la Préfecture du Puy-de-Dôme. Un rassemblement à l'appel de RESF pour rappeler que de nombreuses familles avec des enfants dorment dehors. Des tentes ont refait leur apparition au parc du 1er mai, des tentes où dorment de nombreux enfants scolarisés.

Des tentes ont refait leur apparition place du 1er mai. © Radio France - Claudie Hamon

Selon RESF, 45 familles et plus de 80 mineurs isolés sont à la rue dans le Puy-de-Dôme. Comme cette Malienne qui dort actuellement sous une tente place du 1er mai avec ses trois enfants. "Cela fait trois ans que je suis à Clermont-Ferrand et je dors toujours dans la rue" explique la mère de Famille. Ils ont passé l'été dans un camping à Cournon, mais aujourd'hui son fils de 10 ans et sa fille de 13 ans vont à l'école à Clermont-Ferrand. Alors évidemment, le vie sous la tente, pour faire ses devoirs ou se reposer c'est loin d'être idéal. Aujourd'hui, ils n'ont qu'un seul rêve "avoir une maison, être bien comme les autres."