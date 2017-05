Clermont-Ferrand : sursis pour une famille kosovare déboutée du droit d'asile

Rijad Ademi et sa famille viennent d'être déboutés du droit d'asile. Un changement de situation administrative qui les oblige à déménager. Un problème pour Rijad car le jeune garçon de 9 ans est lourdement handicapé.

La famille Ademi est en France depuis deux ans. Demandeurs d'asile, ils ont connu ici à Clermont-Ferrand, l'hébergement d'urgence à l'hôtel, et depuis quelques mois, ils vivent dans cet appartement en rez de jardin, dans le quartier de l'Oradou. Une relative stabilité qui a permis de scolariser les deux soeurs de Rijad dans le quartier Saint Jacques, et leur frère malade à l'école spécialisée Chanteranne.

La famille contrainte de déménager

Lourdement handicapé , le jeune garçon se déplace en fauteuil roulant et reçoit des soins infirmiers à domicile trois fois par semaine. Aujourd'hui, déboutés de leur demande d'asile les parents et les trois enfants Ademi relèvent désormais du 115 et doivent quitter leur logement actuel. Mais à cause du lourd handicap de Rijad, les services de l'ANEF leur ont trouvé un logement adapté à Cébazat ; un déménagement qui chamboule quelque peu l'organisation de la famille, la scolarisation des enfants et surtout les soins infirmiers de Rijad plusieurs fois par semaine.

En raison du handicap de Rijad, la famile Ademi pourra déposer une demande d'admission exceptionnelle au séjour qui leur permettra, si elle est acceptée, de rester sur le territoire national.