Clermont-Ferrand : Too Good To Go, l'appli anti-gaspi arrive en Auvergne

Une application bien utile pour éviter le gaspillage alimentaire. L'application "Too Good to Go" permet aux commerçants, boulangers, pâtissiers, restaurateurs de proposer aux consommateurs leurs invendus du jour à des prix mini. Sept commerçants de Clermont-Ferrand et de Vichy viennent d'y adhérer.

Mise en place il y a plus d'un an, l'application "Too Good to Go" rassemble déjà 2.000 commerçants. Elle permet à l'adhérent de proposer leurs invendus du jour 50 à 70% moins chers ; une aubaine pour ces commerçants qui récupèrent au moins le coût de leur matière première. Selon les organisateurs, "Too Good To Go" a permis de sauver de la poubelle 300.000 repas.

Waseem Mahmood, propose des paniers repas via l'application Too Good To Go © Radio France - Claudie HAMON

Six commerçants à Clermont-Ferrand et à Vichy

A Clermont-Ferrand et à Vichy, au moins six commerçants, boulangers, salon de thé, restaurants sont partenaires de "Too Good To Go". En quelques jours, le Punjab un restaurant indo-pakistanais clermontois a déjà vendu une dizaine de paniers repas. A l'intérieur, du riz, des boulettes de viande, un dessert. Le principe est d'écouler les plats qui restent au moment de la fermeture et ce n'est jamais pareil. D'une valeur de 12 à 15 euros les boîtes surprise du Punjab sont revendus 4,90 euros.

Pour bénéficier des invendus, il suffit de s'inscrire sur l'application et de commander chez le commerçant. Le paiement se fait en ligne. En France, on jette en moyenne 25 kilos de nourriture encore comestible, par an, et par habitant.