Clermont-Ferrand: un projet immobilier qui interroge riverains et politiques

C'est un peu "le Petit Jardin", la chanson de Jacques Dutronc transposée à Clermont-Ferrand. Nous sommes juste à l'arrière du siège de Michelin, près de la Maison des Sports, tout près du centre ville et à proximité de la Tiretaine. Derrière les maisons et les petits immeubles des rues Thévenot Thibaut et du Maréchal Leclerc, des jardins, des arbres fruitiers, un terrain vague, des garages et quelques petites constructions.

Au milieu de cet espace encore vert, deux projets séparés vont bouleverser simultanément le cadre de vie des habitants. Le plus ancien est la création d'une nouvelle route, le second la réalisation d'un ensemble immobilier imposant dans ce secteur de la ville.

Vue aérienne schématisée des deux projets. En rouge, la nouvelle route, dans le cadre jaune, le projet immobilier. En bleu la Tiretaine

Le projet immobilier

Un promoteur lyonnais va réaliser un ensemble de six immeubles sur plusieurs parcelles qui forment un espace de 5.865 m². Trois de ces immeubles dépasseront 20 mètres de haut, deux autres feront 18 mètres et le dernier 14 mètres de haut. Au total, 178 logements mais seulement une centaine de places de parking. Car le terrain est inondable (à proximité de la Tiretaine) et il n'est pas possible de creuser pour construire un parking en souterrain. Malgré tout, le terrain est constructible.

Cet ensemble sera réalisé en grande partie sur un espace déjà urbanisé (petits immeubles, garages, atelier). Un plan de végétalisation prévoit des façades et des toitures végétalisées sur les nouvelles constructions. La municipalité précise que les règles d'urbanisme sont parfaitement respectées. Le permis de construire a été accordé au mois d'octobre 2020.

La nouvelle route

Le projet date d'une bonne vingtaine d'années. L'idée est de modifier la rue Thévenot Thibaut. La rue actuelle serpente autour du site Michelin; une rue "abandonnée" par la ville et qui représente probablement le plus grand nombre d'échantillons de revêtements d'Auvergne sur quelques dizaines de mètres. Un vrai patchwork de goudrons qui devient brusquement un billard dans la partie droite de la rue récemment refaite.

C'est cette partie toute droite qui doit être prolongée jusqu'au pont sur la Tiretaine, à travers jardins et terrain vague. Les riverains savaient que le projet existait, une partie de leurs jardins avaient été rachetés mais comme la desserte du quartier est bonne, ils ne voyaient pas l'utilité d'une nouvelle rue et espéraient le projet abandonné. Le réveil est brutal et plusieurs propriétaires vont se retrouver avec une maison encadrée par l'ancienne et la nouvelle rue.

Ce nouvel axe longera un des côtés de l'ensemble immobilier. Il pourrait être emprunté par des bus, dans le cadre de la réorganisation du réseau de l'agglomération clermontoise. Une possibilité encore au conditionnel, même si le projet architectural montre un bus de la T2C devant l'enfilade d'immeubles tous neufs.

Une double peine pour les riverains

Même s'il s'agit de deux projets différents, ils s'additionnent en un seul pour les riverains. Ils craignent que le quartier perde de sa tranquillité, que leur maison perde de sa valeur. Leur vue sur le Puy-Dôme au dernier étage sera bouchée par les nouveaux immeubles mais servira pour les publicités du promoteur.

Ils regrettent surtout l'absence de concertation. Ils n'ont eu aucune information et ont découvert par hasard ce qui allait se passer juste à côté de chez eux. Et ils ont le sentiment que la mairie rechigne à répondre à leurs questions. Enfin ils attendent toujours que la promesse d'être associés à l'étude d'urbanisme réalisée dans le quartier se concrétise.

Un tour politique

Le dossier a pris un tour politique avec la tribune publiée la semaine dernière par l'opposition municipale sur son site internet. L'opposition de droite dénonce régulièrement une municipalité qui bétonne la ville et trouve là un exemple qui va dans son sens.

C'est l'équation impossible à résoudre pour la ville de Clermont, comme pour toutes les villes. Plus question aujourd'hui de s'étendre encore et d'artificialiser des terrains avec du béton ou du goudron. Mais pour attirer de nouveaux habitants, il faut construire des logements; il reste donc la solution de construire en hauteur. De préférence sur des terrains déjà urbanisés, même si ce n'est pas forcément le cas partout.