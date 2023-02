Clermont-Ferrand : un rassemblement pour dénoncer "les intimidations de l'extrême droite"

Le rassemblement s'est tenu ce vendredi à la mi-journée devant le siège de l'Université Clermont Auvergne, boulevard François Mitterrand à Clermont-Ferrand.

Une cinquantaine de militants et de sympathisants de l'UNEF, syndicat étudiant, se sont réunis pour dénoncer "les agissements de l'extrême droite locale", agissements dont ils sont victimes depuis plusieurs mois.

Insultes, intimidations, dégradations

Il y a plus d'une semaine le local clermontois de l'UNEF a été vandalisé.

Des actes que les étudiants du syndicat imputent à des groupuscules d'extrême droite, qui selon eux, sévissent de plus en plus à Clermont-Ferrand.

"On est pris pour cible parce qu'on est le visage médiatique de lutte contre le fascisme. On a peur parfois quand on sort dans la rue" s'indigne Uriah, militante UNEF.

l'UNEF interpelle autant l'Université que le Préfet pour demander une réaction forte et des sanctions.