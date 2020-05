Clermont-Ferrand : un rassemblement pour soutenir les "premiers de corvée", soignants à l'hôpital

"Déconfinons le budget" de l'hôpital public. Quelques manifestants, dont quelques représentants syndicaux, se sont rendus devant l'entrée du CHU Gabriel Montpied ce samedi midi. Leur but était de manifester en soutien aux "premiers de corvée", c'est-à-dire les personnels soignants. Bien que largement applaudis pendant deux mois, ils souhaitent maintenant plus de considération de la part de leur employeur, à savoir l'Etat.

Les manifestants rassemblés devant l'hôpital de Clermont-Ferrand © Radio France - Léo Corcos

Une prime pour 40 départements, pas les auvergnats

Le gouvernement tente de déminer la crise, avec d'abord cette "prime Covid", dont le décret a été publié au Journal Officiel ce vendredi. Elle est de 1 500 euros pour les personnels de 40 départements les plus touchés par le coronavirus. Cela ne concerne pas l'Auvergne. Très remontée, Pascale Guyot, déléguée syndicale FO au CHU de Clermont-Ferrand estimait déjà que cette prime était insuffisante. "C'est du n'importe quoi. On nous remercie, mais ce qu'on souhaite, c'est qu'on réponde à nos revendications", c'est-à-dire une vrai revalorisation salariale.

En visite vendredi à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris, Emmanuel Macron a dit vouloir "mettre fin" à la "paupérisation" des personnels soignants. Il a promis que l'Etat "sera au rendez-vous", répondant aux interpellations des infirmières des urgences de l'hôpital. Plusieurs syndicats et collectifs hospitaliers ont indiqué vendredi réfléchir à une "journée nationale de mobilisation" pour l'hôpital public. A Clermont-Ferrand, une manifestation en masque et avec pancartes est prévue mardi entre 12h30 et 14 heures.