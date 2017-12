Une dizaine de bénévoles a distribué des flyers et des éthylotests ce samedi 16 décembre autour de la place de Jaude à Clermont-Ferrand. Objectif: profiter des fêtes sans se mettre en danger et sans nuire aux autres !

Clermont-Ferrand, France

Depuis cinq ans, on déplore 3500 personnes tuées chaque année sur les routes en France, dont un tiers à cause de l'alcool au volant. "Ce chiffre ne bouge pas et c'est pour cela qu'il faut insister encore et toujours" explique Olivier Bouland le directeur de l'association pour la prévention routière dans le Puy-de-Dôme.

Deux verres d'alcool c'est déjà trop

Le soir du réveillon, soyez prudents. Beaucoup de personnes ont du mal à s'auto-gérer quand il s'agit de boire de l'alcool, surtout quand elles se retrouvent en famille. "Quand on est chez soi, les doses ne sont pas les mêmes que dans les bars. On enchaîne parfois les verres et c'est là où ça devient dangereux" souligne Olivier Bouland.

Avec deux verres d'alcool, on atteint presque les 0,5 g/L de sang. Or il s'agit du seuil limite avant que cela devienne contraventionnelle. Pour rappel, les conducteurs contrôlés positifs au test d'alcoolémie seront sanctionnés d'une amende de 135 euros et d'un retrait de six points sur le permis de conduire.

Le but de faire la fête c'est de pouvoir recommencer et de la refaire une autre fois - Olivier Bouland, directeur de la prévention routière dans le Puy-de-Dôme

Dormir sur place ou prendre un taxi

Pour éviter les mauvaises surprises et les accidents sur la route, il est préférable de ne pas du tout prendre le volant. Pour ceux qui sont obligés d'être véhiculés, il faut prendre ses dispositions. "C'est sûr et certain que je ne conduirai pas le soir du nouvel an, j'ai trop peur de perdre mon permis et d'avoir un accident" témoigne Anthony, 19 ans, qui vient d'accepter un éthylotest distribué par un bénévole.

"Si on sait que les gens ont bu, il faut toujours les inciter à rester sur place ou appeler un taxi et utiliser un maximum les transports en commun" insiste Olivier Bouland de la prévention routière 63.