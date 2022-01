Clermont-Ferrand : la manifestation interprofessionnelle ne mobilise pas les foules

"Je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de monde par rapport au nombre de causes qu'il y a à défendre en ce moment, c'est dommage" : Paul, instituteur présent dans le cortège jeudi matin à Clermont-Ferrand, ne cache pas sa déception. L'intersyndicale CGT-FO-Solidaires, à l'origine de la manifestation dans le Puy-de-Dôme, espérait décompter jusqu'à 5.000 personnes dans ses rangs. Ils étaient finalement 1.100 à crier leur colère face à la hausse des prix observée ces dernières semaines.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Le pouvoir d'achat, moteur de la mobilisation

Autour des délégués syndicaux, on voyait de nombreux enseignants ainsi que des personnels soignants. Laëtitia, professeure en lycée professionnel, est l'une des rares "nouvelles manifestantes" : "je n'étais plus descendu dans la rue depuis 5 ans, mais quand j'ai vu le prix de l'essence hier en faisant le plein, je me suis décidé." Elle critique aussi la gestion de l'épidémie à l'école par le gouvernement, qui l'oblige "à acheter ses propres masques", un budget de 40 euros par mois. Les fonctionnaires ont été rejoints par quelques employés de Michelin et de la grande distribution.

La hausse des salaires, au cœur des revendications

"L'inflation c'est l'enfer, augmentez nos salaires" : les slogans sont explicites et rappellent la priorité des manifestants. Ils réclament une hausse des salaires mais aussi des pensions de retraite et des bourses étudiantes afin d'absorber les dépenses. "J'aurais vraiment besoin d'un coup de pouce parce que là, je ne peux plus rien acheter jusqu'à la fin du mois", confie Lionel, ouvrier chez Michelin.

Les représentants des salariés de Michelin étaient présents. © Radio France - Thomas Pinaroli

Parti de la place des Carmes, le défilé s'est terminé à Jaude aux alentours de midi. Les délégués syndicaux souhaitaient rencontrer le préfet mais celui-ci était en déplacement à Paris.