Clermont-Ferrand : une tétée collective pour promouvoir l'allaitement maternel

C'est la semaine mondiale de l'allaitement. Pour montrer les bienfaits du geste et pour casser les clichés, des mamans allaitantes du Puy-de-Dôme se sont retrouvées pour faire téter leur enfant ensemble, à Clermont-Ferrand.

Tout le monde à table ! Il y a avait une poignée de bébés "accrochés" au sein de leur maman, dimanche 15 octobre, salle Verlaine à Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme). Une dizaine de mères allaitantes ont fait manger/boire, toutes en même temps, leur nourrisson. Une tétée "géante" était organisée pour marquer la semaine mondiale de l'allaitement maternel qui se tient du 15 au 22 octobre. Objectif : montrer une image positive de l'allaitement et montrer que la tétée ne se limite pas aux premiers jours des nourrissons.

Des associations pour en parler

Trois associations du Puy-de-Dôme ("Lact'écoute", "9 mois et +" et "AANR") ont organisé l'événement dimanche matin. "L'allaitement ne se transmet malheureusement plus de mère en fille, explique Alexandra de l'association "9 mois et +", les associations ont donc un grand rôle à jouer pour promouvoir l'allaitement et l'accompagner. Beaucoup d'idées reçues, comme le fait que cela puisse être une pratique perverse, freinent l'allaitement. En réalité, il s'agit juste de nourrir son enfant, il n'y a rien de plus naturel".

Sein ou biberon ? Elles ont choisi !

Toutes les participants ont soulevé plusieurs bienfaits à l'allaitement : l'apport nutritif, la construction d'une relation privilégiée avec son enfant et le côté pratique. Lisa, par exemple, allaite encore sa petite dernière âgée de 2 ans et 3 mois : "mes deux premiers enfants n'ont pas été allaités aussi longtemps. Et franchement : laver, stériliser les biberons, acheter du lait, acheter de l'eau, choisir la bonne tétine, c'est très compliqué ! Alors que le sein est toujours prêt, toujours à la bonne température, toujours à la bonne constitution".

Virginie, membre de l'association "Lact'écoute" explique que ce qui est le plus important pour elle, c'est l'importance de ce geste qui procure "du réconfort, un accompagnement de son enfant vers l'autonomie, et le prolongement de la grossesse aussi". Marine, "pas franchement pour au début de sa grossesse", raconte que les débuts ont été difficiles, à cause notamment de douleurs à la poitrine "sans doute parce que le bébé était mal mis au sein". Finalement, après quelques ajustements et des conseils glanés autour d'elle, "treize mois après avoir commencé, ce n'est que du bonheur !"

Toutes ont donné le sein en même temps, à Clermont-Ferrand. © Radio France - Justine Dincher

► L'association "Lact'écoute" tient un stand d'information, dans le hall du CHU de Clermont-Ferrand (à l'entrée des consultations de gynécologie-obstétrique), du lundi 16 au vendredi 20 octobre 2017, de 9 heures à 16 heures.