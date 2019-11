VIDÉO - Découvrez le futur grand stade Gabriel-Montpied à Clermont-Ferrand

Clermont-Ferrand, France

Il ne manquait plus que l'officialisation des lauréats pour découvrir en images à quoi ressemblera le grand stade Gabriel-Montpied. Le président de Clermont Auvergne Métropole, Olivier Bianchi, a levé le voile ce vendredi matin lors de la session du Conseil métropolitain. Deux cabinets seront chargés de sa réalisation. L’Atelier Ferret Architecture basé à Bordeaux (Gironde) sera associé à plusieurs entreprises locales dans un groupement de maîtrise d’œuvre, dont l’agence clermontoise Carles Hebras Maitrias Architectes. Une visite virtuelle du stade a été proposé aux élus métropolitains (vidéo).

Extension en trois phases

Actuellement de 10.800 places, la capacité du Stade Gabriel-Montpied sera portée à 16.200 places d'ici fin 2024, grâce à la construction d’une nouvelle tribune Est. Les travaux devraient démarrer en 2021 pour un montant global de 24 millions d'euros. Pour les deux autres phases d'extension, pas de calendrier précis pour l'instant, mais l'objectif est clair : porter la capacité du stade à 30.000 places. Cette perspective sera soumise au vote du Conseil métropolitain.

La capacité du stade devrait être portée à 30.000 places - © Atelier Ferret Architectures & CHM Architecte

Il va falloir encore patienter quelques saisons, mais ce futur complexe sportif va permettre au club résident, le Clermont Foot 63, de voir plus grand. Avec un meilleur accueil du public, de nouveaux parkings et un aménagement urbain et végétal beaucoup plus agréable.

Le club clermontois qui va être rapidement confronté aux nouvelles exigences de la Ligue de Football Professionnel. La LFP envisageant sérieusement de durcir les critères d'octroi de la « Licence Club » dès la saison prochaine. Des discussions avec Clermont Auvergne Métropole autour du centre d'entraînement des pros, de la pelouse, de l'accueil des supporters ou encore d'une future boutique seront nécessaires.